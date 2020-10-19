المكسيك
الاثنين 19 أكتوبر 2020 15:09

شاهد: لحظة سقوط مصارع شهير ميتا على أرض الحلبة

لقطة من الفيديو الصادم
مواقع التواصل
توفي المصارع المكسيكي الشهير برينسيبي إيريو عن عمر بلغ 26 عاما بعد سقوطه خلال إحدى المباريات، على الحلبة بعدما تلقى "الضربة القاضية" من منافسه.

وأظهر مقطع فيديو متداول نشرته وسائل إعلام مكسيكية، لحظة سقوط المصارع الشاب على أرض الحلبة خلال المباراة دون أي حركة.

وسرعان ما تم نقله إلى مستشفى محلي في مكسيكو سيتي، لكنه كان قد فارق الحياة.

ووفقًا للتقارير، أصيب إيريو ببضع ضربات خاطفة في صدره وركلة كانت الأخيرة، قبل أن ينهار ويسقط أرضًا.

وقام خصمه بفحصه على الفور بعد أن أدرك أن شيئًا ما قد حدث خطأ، وسرعان ما طلب الحكم المساعدة الطبية.

ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، لكن أشارت بعض التقارير إلى حدوث نوبة قلبية بينما ادعى آخرون إصابته بسكتة دماغية.

وظهرت لقطات انتشرت للحظة المروعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط أجواء من الحزن، بينما نعاه زملاؤه ومحبوه بكلمات مؤثرة.

المصدر
مترو

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