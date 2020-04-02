تركيا
الخميس 2 أبريل 2020 23:24

شاهد: لحظة دهس شاحنة لسيارات بحاجز للشرطة في تركيا

أظهرت لقطات لكاميرات مراقبة لحظة دهس شاحنة مسرعة اليوم الخميس لعدد من السيارات أمام حاجز للشرطة في ولاية هطاي جنوب تركيا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

ووقع الحادث في قضاء اسكندرون لدى تعطل مكابح الشاحنة، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بالسيارات التي كانت تقف عند الحاجز. 

وعقب الاصطدام توقفت الشاحنة إثر ارتطامها بحائط إحدى الصالات الرياضية في المنطقة.

والتقطت كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة المحيطة، لحظة وقوع الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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