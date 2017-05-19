أمريكا
الجمعة 19 مايو 2017 00:57

شاهد: لحظة دهس سيارة المارة في تايمز سكوير بنيويورك

دهست سيارة مسرعة حشدا من المارة على ممشى في ساحة تايمز سكوير المزدحمة في مدينة نيويورك الخميس

ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 22 آخرين لكن السلطات قالت إنه ليس هناك ما يشير إلى أن الحادث عمل إرهابي.

وتداول مغردون مقطعا مصورا يظهر لحظة الدهس، وذكر شهود أن السيارة كانت حمراء اللون من طراز هوندا وأن قائدها كان يتحرك في اتجاه معاكس لسير المرور نحو الممشى ودهس المارة. وارتطمت السيارة بعد ذلك بعمود للكهرباء واستقرت عند تقاطع شارعي 45 وبرودواي قبل أن تحتجز الشرطة قائد السيارة وتقتاده لمركز احتجاز.

وقال شاهد من رويترز إن امرأة كانت مغطاة بملاءة ملطخة بالدماء بعد الحادث الذي وقع عند الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) في الموقع السياحي في وسط مانهاتن. وتناثرت الأحذية على الأرض في موقع الحادث.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك للصحفيين إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث عمل إرهابي وإن السائق اعتقل مرتين من قبل للقيادة وهو مخمور. وحددت الشرطة هوية السائق وقالت إن اسمه ريتشارد روخاس (26 عاما) من نيويورك.

وقال مسؤولون في المدينة إن القتيلة تبلغ من العمر 18 عاما.

ويمر يوميا مئات الآلاف من الأشخاص الكثير منهم زوار من أنحاء العالم عبر المنطقة التجارية قلب حي مسرح برودواي الشهير.

وهناك دوريات مكثفة للشرطة في المنطقة كما أقيمت حواجز على الأرصفة الجانبية خشية وقوع هجمات على المارة على غرار ما شهدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد في الأشهر الماضية.

وقال جوش دابوف وهو موظف في مقر تومسون رويترز المجاور نجا من الحادث "كان الأشخاص يتعرضون للصدم بالسيارة ويتساقطون على الجانبين".

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد شرطة وهم يقيدون رجلا يرتدي قميصا داكنا ويدخلونه في سيارة شرطة.

وأغلقت الشرطة منطقة واسعة مما يعني عمليا إغلاق أكثر المناطق ازدحاما في واحدة من أهم مدن العالم.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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دهس
تايمز سكوير
نيويورك

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