الجمعة 14 فبراير 2020 19:51
شاهد: لحظة ثورة بركان بإندونيسيا
وثقت الكاميرا لحظة ثورة أحد البراكين في وسط جزيرة جاوة الإندونيسية.
وأظهر مقطع فيديو الدخان الغازي وهو يندفع خارجا من البركان، قبل أن يحدث الانفجار البركاني.
ويوجد عدد ضخم من البراكين النشطة في إندونيسيا. ويوجد أكثر من 40 بركان نشطا في جزيرة جاوة، التي تتكون من صخور بركانية.
وتقع إندونيسيا داخل "حلقة النار" أو "طوق النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلازل وبراكين نشطة وتشمل السواحل الغربية للأمريكيتين وسلسلة الجزر التي تقع شرقي وجنوبي آسيا في المحيط الهادي وشرق أستراليا.
المصدر
رويترز
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