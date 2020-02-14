ظواهر طبيعية
الجمعة 14 فبراير 2020 19:51

شاهد: لحظة ثورة بركان بإندونيسيا

وثقت الكاميرا لحظة ثورة أحد البراكين في وسط جزيرة جاوة الإندونيسية.

وأظهر مقطع فيديو الدخان الغازي وهو يندفع خارجا من البركان، قبل أن يحدث الانفجار البركاني.

ويوجد عدد ضخم من البراكين النشطة في إندونيسيا. ويوجد أكثر من 40 بركان نشطا في جزيرة جاوة، التي تتكون من صخور بركانية.

وتقع إندونيسيا داخل "حلقة النار" أو "طوق النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة زلازل وبراكين نشطة وتشمل السواحل الغربية للأمريكيتين وسلسلة الجزر التي تقع شرقي وجنوبي آسيا في المحيط الهادي وشرق أستراليا.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
ثورة بركان
إندونيسيا
جزيرة جاوة

اقرأ أيضا

Thumbnail
منعا للضوضاء: مدريد تعدم آلاف الببغاوات
Thumbnail
شاهد: إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب الغربي

الأكثر قراءة

  1. منعا للضوضاء: مدريد تعدم آلاف الببغاوات
  2. شاهد: إسقاط مروحية للنظام السوري في ريف حلب الغربي
  3. شاهد: الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي بثلاثية على حساب الترجي
  4. مصر تؤكد أول إصابة بالفيروس كورونا
  5. شاهد: استقبال مثير من كلبة رائدة فضاء لصاحبتها بعد غياب عام