الخميس 15 أغسطس 2019 21:01
شاهد: لحظة تنفيذ فلسطينيين لعملية طعن جنود إسرائيليين في القدس
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ونشطاء على مواقع التواصل، الخميس، فيديو يوضح لحظة تنفيذ شابين فلسطينيين لعملية طعن قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
التفاصيل:
- استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران، مساء الخميس، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بزعم طعنهم أحد أفرادها في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
- في بيان، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة اثنين في القدس، أحدهما بجروح متوسطة في الفخذ، فيما لم تحدد بعد طبيعة ودرجة خطورة إصابة الثاني.
- القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة قتلت شابا فلسطينيا بالرصاص، وأصابت آخر بجروح، وصفت حالته بـ"الحرجة جدا"، إثر طعنهما شرطيا إسرائيليا في البلدة القديمة بالقدس.
- في وقت سابق الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن إصابتهما.
اقتحام المسجد الأقصى
- ذكر مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، في بيان، أن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت ساحات المسجد الأقصى عقب الحادثة، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة.
- أفاد الدبس بأن الشرطة الإسرائيلية فتحت أبواب الأقصى وسمحت فقط لموظفي الأوقاف وللنساء ولمن هم فوق خمسين عاما من الفلسطينيين بدخوله.
- إثر ذلك أدى عشرات المصلين صلاة المغرب عند باب الأسباط خارج ساحات المسجد الأقصى، بسبب منعهم من دخوله، حسب الدبس.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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