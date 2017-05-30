العراق
الثلاثاء 30 مايو 2017 14:56

شاهد: لحظة تفجير حي الكرادة في بغداد

أظهر فيديو نشرته الحكومة العراقية لحظة تفجير سيارة ملغومة أمام متجر مشهور لبيع المرطبات والآيس كريم في بغداد مما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 75 أخرين.

ووقع الهجوم بعد منتصف الليلة الماضية بتوقيت بغداد في شارع مكتظ بالمتسوقين في حي الكرادة التجاري.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير.

وبعد ساعات من التفجير الأول انفجرت قنبلة ثانية مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 38 آخرين قرب مكتب حكومي في حي الكرخ.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير حتى الآن.

المصدر
رويترز
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