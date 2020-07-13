حوادث بحرية
الاثنين 13 يوليو 2020 16:17

شاهد: لحظة تصادم "جنوني" بين سفينتين في كندا

لحظة تصادم سفينتين أثناء عبورهما إحدى القنوات بكندا أمس
لحظة تصادم سفينتين أثناء عبورهما إحدى القنوات بكندا أمس
مواقع التواصل
نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، خبر تصادم سفينتين أثناء مرورهما بأحد الممرات الكندية يوم السبت الماضي، والذي سجله بالفيديو أشخاص عدة ممن شاهدوا الحادث.

كانت السفينتان، آلانيس وفلورنسا سبيريت ، قادمتان من اتجاهين متعاكسين على طول قناة ويلاند المائية بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو.

وتظهر لقطات الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل السفينتين وهما تنجرفان ببطء الواحدة قرب الأخرى  قبل أن تتصادما بعنف. 

فيما نشر رجال إطفاء ويلاند صورًا لهيكل السفينتين المتضررتين.

وقال مراقب القوارب اليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون "لم أكن لأعتقد أبداً أنني سأرى ذلك".

ووصف أحد المتفرجين الحادث بأنه "مجنون" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جان أوبري مورين، نائب رئيس العلاقات الخارجية في شركة سانت لورانس سيواي مانجمنت للصحيفة، إنه لم يصب أحد في الحادث كما لم يخلف أي تلوث بالمياه.

وأضاف أن السفينتين، اللتين تمران في العادة متجاورتين  في سلام، اصطدمتا  ، وتعرضت السفينة فلورنسا سبيريت لأضرار أكبر لأنها كانت ترسو في الماء بشكل أعمق.

وتابع قائلا إن سفينة فلورنسا سبيريت كانت تنقل شحنة من الفحم أسفل القناة باتجاه بحيرة أونتاريو، بينما كانت السفينة آلانيس تحمل أجزاء من توربينات الرياح أعلى القناة باتجاه بحيرة إيري.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي النقل الكندي يحققون في الحادث.

المصدر
فوكس نيوز
كلمات مفتاحية
تصادم
سفن
كندا
أونتاريو

اقرأ أيضا

Thumbnail
متمسكا بمبادئه حتى الرمق الأخير.. وفاة الصحفي المصري محمد منير (فيديو)
Thumbnail
تونس: الرئيس يرفض مشاورات لحكومة جديدة وهيئة الفساد تتحرك ضد الفخفاخ
Thumbnail
اتهامات بالشرك: وقف برنامج تلفزيوني بالسعودية أثار جدلاً.. ما القصة؟
Thumbnail
مسافر يهدد ركاب طائرة أمريكية بالقتل ويجبرها على الهبوط (فيديو)
Thumbnail
صندوق النقد يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات الشرق الأوسط منذ نصف قرن

الأكثر قراءة

  1. متمسكا بمبادئه حتى الرمق الأخير.. وفاة الصحفي المصري محمد منير (فيديو)
  2. تونس: الرئيس يرفض مشاورات لحكومة جديدة وهيئة الفساد تتحرك ضد الفخفاخ
  3. اتهامات بالشرك: وقف برنامج تلفزيوني بالسعودية أثار جدلاً.. ما القصة؟
  4. مسافر يهدد ركاب طائرة أمريكية بالقتل ويجبرها على الهبوط (فيديو)
  5. صندوق النقد يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات الشرق الأوسط منذ نصف قرن