الجمعة 12 مايو 2017 19:57
شاهد: لحظة تحطم مروحية خلال هبوطها على يخت
أصيب ثلاثة بريطانيين بعد أن تحطمت طائرة مروحية في أحد الموانئ النرويجية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المروحية سقطت في المياه خلال محاولتها الهبوط على يخت ضخم خلال توقفه في ميناء بيرغن النرويجي.
وأظهرت لقطات فيديو التقطها هواة المروحية وهي تقترب من اليخت خلال محاولتها الهبوط قبل أن تهوي في الماء.
وأشارت تقارير إلى أن مراوح الطائرة اصطدمت بصاري اليخت ما تسبب في دورانها حول نفسها وفقدان السيطرة عليها قبل سقوطها في مياه البحر وتحطمها.
المصدر
أسوشيتد برس