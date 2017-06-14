شاهد: لحظة تحطم طائرة قديمة في عرض جوي

نشر مطار لونغويون فيليت "شمال فرنسا" عبر صفحته على يوتيوب، لقطات صادمة ترصد لحظة تحطم طائرة من الحرب العالمية الثانية أثناء عرض جوي أمام المتفرجين.

وكانت الطائرة النفاثة تستعد للإقلاع خلال العرض عندما اصطدمت المروحية بالأرض نتيجة خلل ما، ثم انقلبت الطائرة رأسًا على عقب وغطى الغبار والحطام المكان كله قرب مدينة فردان الفرنسية، ما أصاب المتفرجين بالرعب، وهرع الجميع لمساعدة الطيار.

وظهر مجموعة من المتفرجين ورجال الإنقاذ يهرعون لمكان الحادث لمساعدة الطيار ورفع الطائرة من فوقه، سحبه من قمرة القيادة.

وذكرت تقارير محلية، أن الطيار خرج مصابا وتم نقله على الفور إلى المستشفى، بينما أصيبت إحدى الشابات جراء شظايا تحطم الطائرة.

وحصدت اللقطات المروعة نحو نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.