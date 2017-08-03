الخميس 3 أغسطس 2017 09:59
شاهد: لحظة تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع بتكساس
رصدت كاميرا سيارة تابعة للشرطة، الثلاثاء، لقطات مروعة للحظة تحليق طائرة صغيرة ذات محرك واحد بالقرب من طريق سريع في شرق تكساس قبل أن تسقط وتتحطم على جانب الطريق.
وقال مسؤولون في مقاطعة أنجلينا إن الضابط في السيارة كان يقود سيارته إلى المنزل عندما حلقت طائرة "سيسنا" فوق الأرض، وانخفضت نحو المساحات الخضراء على طول الطريق.
وأضافوا أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إعادة التزود بالوقود في مطار إقليمي قريب. وأصيب رجلان في الحادث أحدهما إصابته خطيرة.
ويجرى حاليًا التحقيق في سبب الحادث.
المصدر
رويترز
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