الأحد 23 يوليو 2017 12:22
شاهد: لحظة انهيار معبد بوذي في نهر هائج بميانمار
رصدت لقطات فيديو لحظة انهيار معبد بوذي وسقوطه في نهر أيياروادي في بلدة باكوكو بمنطقة ماغواي الوسطى في ميانمار، الخميس، بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار.
وصُدم زائرو معبد "ثيري يادانا بييلون تشانثا" البوذي من مشهد سقوط هيكل الشريحة الخارجي للمعبد ببطء في المياه المتدفقة.
وقال مسؤولون محليون إن هناك تقارير عن أمطار غزيرة مستمرة في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه النهر.
وقالوا إن المياه قد أضعفت قاعدة المعبد الذى يقع على ضفة النهر.
المصدر
رويترز
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