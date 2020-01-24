سوريا
الجمعة 24 يناير 2020 10:30

شاهد: لحظة انهيار مبنى بالكامل جراء غارات روسية على ريف حلب

لحظة استهداف مبنى الفندق
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بث المركز الإعلامي السوري العام عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ فندق "هرشو" في بلدة كفرداعل بريف حلب الغربي.

وبث ناشطون سوريون مقطع فيديو آخر يظهر لحظة تنفيذ الغارة الجوية الثانية من الطيران الحربي الروسي على الفندق، ما أدى إلى انهياره بالكامل.

ويشن الطيران الروسي غارات مكثفة على ريفي حلب وإدلب، في تجاهل لوقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا؛ مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.

ويقول مدير فريق "مسنقو الاستجابة" محمد حلاج إن الغارات الجوية الأخيرة على ريف حلب تسببت في نزوح أكثر من 31 ألف مدني، ضمن 6348 عائلة، وكانت وجهة الأهالي القرى والبلدات الآمنة في ريف إدلب الشمالي ومناطق ريف حلب الشمالي، فيما تعرف بـ"منطقة غصن الزيتون".

وكانت قوات النظام السوري وحليفتها روسيا كثفتا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي عملياتهما في ريف إدلب؛ مما اضطر نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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