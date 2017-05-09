الثلاثاء 9 مايو 2017 16:08
شاهد: لحظة انهيار زلاجة هوائية وعليها عشرات الأطفال
أصيب طفلان بعد أن صعد عشرات الأطفال على زلاجة هوائية في وقت واحد مما تسبب في انهيارها.
وأظهر فيديو للحادث، أحد الطلاب وهو يقفز على الزلاجة فتبعه العشرات من الطلاب. ومالت الزلاجة نحو جانبها الأيمن بعد أن تمكن عدد من الطلاب من الصعود إلى قمتها من ذلك الجانب.
وتسبب ميل الزلاجة على أحد جوانبها إلى انهيارها تماما وسقوط التلاميذ بعضهم فوق بعض.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نشرت الفيديو إن الطلاب كانوا يشاركون في يوم مفتوح في إحدى الجامعات.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الطفلين ليست خطيرة.
المصدر
ديلي ميل
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