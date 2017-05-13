حوادث
السبت 13 مايو 2017 18:57

شاهد: لحظة انهيار أرضي يبتلع عدة منازل

تمكن سكان إحدى القرى في جنوب غرب الصين من تصوير لحظة انهيار أرضي في أحد التلال وهو يبتلع عدة مبان في القرية.

ويظهر الفيديو بداية الانهيار وسقوط المباني المقامة عليه.

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرا للسكان من وقوع الانهيار قبل حدوثه، ما مكنهم من إخلاء المباني التي تقع داخل المنطقة المهددة.

وقالت السلطات إن استمرار هطول الأمطار الغزيرة تسبب في وقوع الانهيار الأرضي في التل المقام عليه المنازل.

وتمكنت السلطات من اقناع السكان بمغادرة مساكنهم إلى أماكن أخرى آمنة.

المصدر
رويترز
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الصين
انهيار أرضي
أمطار غزيرة

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