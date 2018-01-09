حوادث
الثلاثاء 9 يناير 2018 15:28

شاهد: لحظة انقلاب سيارة المتسابق "ناني روما" في رالي داكار

أصيب السائق الكتالوني ناني روما بإصابات في الرأس والرقبة في حادث تعرض له في نهاية المرحلة الثالثة من رالي داكار 2018، وبات من المؤكّد أن يتسبّب الحادث في انسحاب روما من السباق.

وانقلبت سيارة روما "ميني جون كوبر" قبل كيلومتر واحد قبل الانتهاء من نهاية المرحلة الثالثة على الطريق بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا.

ورغم حادث الكبير التي تعرض له روما، إلا أنه وصل هو وزميله السائق أليكس هارو إلى خط النهاية القسم السريع بفارق 26 دقيقة فقط خلف الفائز بالمرحلة ناصر العطية.

السائق الإسباني القادم من كاتالونيا ناني روما، عاد إلى سباقات داكار من بوابة فريق "أكس-ريد ميني" هذا العام بعد الفوز برالي داكار لمرة واحدة مع تويوتا، وأنهى المرحلة الثالثة في المركز العاشر من التصنيف العام لفئة السيارات.

المصدر
رويترز
وكالات
كلمات مفتاحية
رالي داكار
2018
ناني روما
متسابق إسباني
كتالوني
حادث
انقلاب سيارة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: إعلامي مصري يزعم اكتشاف هوية ضابط التسريبات والنائب العام يحقق
Thumbnail
شاهد: أبلة فاهيتا تتحدث عن "أشرف باشا".. هل هو "بطل" التسريبات؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم