أوكرانيا
الخميس 1 يونيو 2017 11:05

شاهد: لحظة انقضاض دُبّ على حشد جماهيري في سيرك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة لدب ضخم يخرج عن سيطرة المدرب ويهاجم الجمهور أثناء عرض في سيرك بأوكرانيا.

وأظهرت اللقطات التي تناقلتها وسائل الإعلام، دبًا ضخما بني اللون مستلقي على ظهره في منتصف حلبة السيرك، لكنه فاجأ حشد المتفرجين بالهجوم والانقضاض عليهم ما أصاب المدرب بصدمة، والجمهور بالذعر.

وظهر الدب وهو يهاجم المتفرجين بشكل مفاجئ أثناء الاستعراض، ما أثار رعب الجماهير وبدأ الجميع في الصراخ والركوض مذعورين، فيما ارتفع صوت بكاء وصراخ الأطفال داخل السيرك.

وقع الحادث خلال أحد عروض السيرك في مدينة بيلا تسيركفا شمال وسط أوكرانيا بمنطقة كييف أوبلاست، وانتهى بإصابة العديد من الأشخاص معظمهم من الأطفال.

ولم يعرف بعد عدد المصابين وما إذا كانت الإصابات بسبب الدب أم من التدافع أثناء ركض الجماهير، وحظي الفيديو الموقع بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
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