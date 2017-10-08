غانا
الأحد 8 أكتوبر 2017 14:21

شاهد: لحظة انفجار مستودع غاز في غانا

قالت السلطات في غانا إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم كما أصيب 35 معظمهم بحروق في انفجار وقع بمستودع للغاز الطبيعي في العاصمة أكرا.

ووقع الانفجار مساء السبت وأدى إلى تصاعد كرة لهب ضخمة في سماء الجزء الشرقي من أكرا كما أدى إلى فرار السكان مذعورين من منازلهم بأعداد كبيرة.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا على الحي وطلبت من السكان تجنب المرور في الحي، وشوهدت العشرات من سيارات الإطفاء والإسعاف في طريقها إلى موقع الحادث.

وقتل 150 شخصا عام 2015 في غانا نتيجة انفجار في محطة للوقود.

المصدر
وكالات
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غانا
إنفجار
غاز طبيعي

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