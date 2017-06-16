حوادث
الجمعة 16 يونيو 2017 22:47

شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة

أظهرت لقطات خاصة بالجيش التشيلي لحظة انفجار لغم مضاد للأفراد في جرافة كانت تقوم بإزالة الألغام بالقرب من الحدود مع بيرو.

وأظهر التسجيل، الذي تم تسجيله من داخل قمرة القيادة ومن خارجها، الانفجار بينما كان السائق يمارس عمله.

وقالت وزارة الدفاع في تشيلي إن اللغم الذي انفجر مضاد للأفراد ويبلغ وزنه 7 كيلوغرامات.

وقامت تشيلي بإزالة نحو 85% من الألغام على حدودها مع بيرو بمقتضى اتفاقية أوتاوا.

وتقضي الاتفاقية بحظر استخدام أو إنتاج أو نقل أو الاحتفاظ بالألغام المضادة للأفراد.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
لغم أرضي
انفجار ألغام
جرافة
تشيلي

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