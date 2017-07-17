الاثنين 17 يوليو 2017 16:50
شاهد: لحظة انفجار ضخم على طريق سريع في الصين
التقطت كاميرات المراقبة لحظة انفجار شاحنة على طريق سريع شرق الصين إثر اصطدامها بشاحنة أخرى كانت متوقفة على جانب الطريق.
وأظهرت لقطات الشاحنة وهي تحاول تجاوز الشاحنة المتوقفة قبل أن تصطدم بها ويحدث الانفجار.
وقال قائد الشاحنة إنه لا يعرف سبب الانفجار الذي حدث فجأة على حد قوله.
وأغلق الطريق لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل أن تتمكن السلطات من إعادة فتح حارة واحدة منه فقط أمام السيارات المارة.
وكانت الشاحنة المتوقفة تحمل منتجات من الصلب، بينما كانت الشاحنة الأخرى تحمل شحنة من الورق والدهانات.
المصدر
رويترز
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