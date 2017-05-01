حوادث
الاثنين 1 مايو 2017 15:01

شاهد: لحظة انفجار شاحنة وقود على طريق سريع

نجا سائق شاحنة ضخمة للوقود من الموت بعد أن انفجرت شاحنته إثر اصطدامها بشاحنة صغيرة على أحد الطرق في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأظهر فيديو، نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، الشاحنة الصغيرة التي كانت تسير عكس الاتجاه، وهي متوقفة أمام شاحنة الوقود والدخان الأسود يتصاعد منهما.

وبعد عدة ثوان انفجرت شاحنة الوقود مطلقة كرة من اللهب تسببت في انفجار الشاحنة الصغيرة.

وقالت الشرطة إن سائق الشاحنة الصغيرة مات في الحادث.

وأشارت إلى أنها ستغلق الطريق الذي شهد الحادث لعدة أيام قبل إعادة فتحه مرة أخرى.

المصدر
ديلي ميل
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الولايات المتحدة
شاحنة وقود
انفجار

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