الثلاثاء 9 مايو 2017 13:46
شاهد: لحظة انفجاراسطوانة غاز في رجال إطفاء
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت مقطع فيديو للحظة انفجار اسطوانة غاز وتطاير عدد من رجال الإطفاء نتيجة لذلك.
وأصيب عدد من رجال الإطفاء الفلسطينيين خلال محاولتهم السيطرة على حريق شب داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة الإطفاء في بلدية نابلس أن سبعة من رجالها أصيبوا إصابات مختلفة جراء انفجار اسطوانة غاز داخل أحد المطاعم غرب المدينة.
وأوضحت أن الانفجار وقع بينما كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على حريق اندلع بالمطعم.
المصدر
الجزيرة مباشر (6876
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