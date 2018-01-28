حوادث
الأحد 28 يناير 2018 10:55

شاهد: لحظة اندلاع حريق في مستشفى بكوريا الجنوبية ومقتل العشرات

بثت شرطة كوريا الجنوبية مقطعًا مصورًا من كاميرا مراقبة يظهر غرفة الطوارئ في المستشفى التي اندلعت فيها النيران يوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 41 شخصًا.

وأظهر المقطع أدخنة من نيران تتصفى في غرفة الطوارئ بمستشفى سيجونغ وتملأ المساحة بأكملها في نحو 20 ثانية، وأشخاص يفرون ذعرًا.

وسرعان ما امتدت النيران إلى المستشفى الصغير في مدينة ميريانغ في جنوب شرق المدينة والتي لم يكن به جهاز إطفاء حرائق.

والكثير من القتلى مرضى كبار السن، فيما كان هناك أكثر من 140 آخرين أصيبوا فيما اعتبر أسوأ حريق تشهده البلاد في غضون عقد من الزمان.

المصدر
أسوشيتد برس
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