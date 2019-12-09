شاهد: لحظة اغتيال ناشط عراقي في كربلاء
التفاصيل
- المقطع، الذي صورته كاميرا للمراقبة، يظهر الطائي وهو يترجل عن دراجة نارية ثم يقف ويتحدث مع راكبيها فيما اقتربت دراجة نارية أخرى منهم.
- بينما كانت الدراجة الأولى تهم بالمغادرة توقفت الدراجة الثانية التي يستقلها شخصان قبل إطلاق النار على الطائي، الذي سقط على الأرض.
- الطائي تمكن من الوقوف قبل أن يدخل إلى أحد المباني وهو يعدو، فيما أطلقت عليه النار مرة أخرى من سلاح مزود بكاتم للصوت قبل أن تنطلق الدراجة مسرعة.
نحن في دولة يتحكم بها المجرمين وهم طلقاء يختارون كما يرغبون ضحاياهم!— ذكرى نادر (@thikramohamedn1) December 8, 2019
لحظة اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء الذي فارق الحياة متأثرا بإصابته.#العراق_يتعرض_لإبادة_جماعية #save_the_lraqi_people pic.twitter.com/GAy6Kgv9vT
- قبيل اغتياله، وجه الطائي رسالة على حسابه في فيسبوك إلى الجهة التي قامت بتفجير منزل الشاعر محمد الكعبي وتفجير سيارة مهند الكعبي، الأستاذ الجامعي وعضو تنسيقية كربلاء للحراك المدني، محذرا من أن الجهة الدينية التي تقف خلفهالن تنفعها.
- مصادر أمنية قالت إن الطائي قتل في موقع الحادث جراء إصابته بعدة طلقات نارية، إحداها كانت في منطقة الصدر.
- وكالة الأناضول نقلت عن مصدر أمني أن منطقة البارودي التي قتل فيها الطائي محصنة أمنيا لقربها من عدد من الأضرحة وتتولى نقاط تفتيش أمنية تدقيق هوية الداخلين إلى هذه المنطقة على مدار الساعة.
عدد كبير من العراقيين حذروا على مواقع التواصل من خطورة الوضع ودعوا لوقف اغتيال المتظاهرين.
لهم الحق بعدم إظهار ممثلين للمتظاهرين والا التصفيات تلاحقهم وعوائلهم لن يسلموا ...والناشطين دفعوا دم غالي اسوة بأخوانهم المتظاهرين ،الرحمه#فاهم_الطائي— عبد الرحمن منشد العاصي (@assiabdulrahman) December 9, 2019
بعد حضور #فاهم_الطائي اجتماع نظمته #العتبه_الحسينه لإنهاء الإضراب العام المنزعجة من استمراره حيث الحق الضرر بجامعاتها وكلياتها الأهلية بعد توقف الطلبة عن دفع الاقساط، رفض الناشط فاهم الطائي إنهاء الإضراب العام عن الدوام وقال لهم لن نخون دماء 450 شهيد، بعدها بساعات تم اغتياله.— Ishtar (@Ishtar8008) December 9, 2019
مثل ما توقع الجميع عندما قامو بتجريد الدوله من السلاح وتحديد عمل الشرطه والجيش في المدن العراقية سوف ترجع الأغتيالات والكاتم الى الساحه العراقيه وهذا ما حدث في كربلاء عند اغتيال الناشط #فاهم_الطائي #نعم_لفرض_القانون pic.twitter.com/SamGc5fILN— Mustafa AlShammari (@sdsdsdsd5656) December 9, 2019
هنا تهتك القدسية— كاظم القائد 🇮🇶❤ (@kadhimalhsnawi) December 8, 2019
مهما طال الظلام يزول ...
مهما قتلتم و عبثتم وحرضتم وشوهتم سمعة الناس الوطنيين لن تنالوا مرادكم فقد حان وقت رحيلكم و سوف يظهر الحق وستكون نهايتكم مخزية ..
الرحمة لروحك الناشط #فاهم_الطائي pic.twitter.com/RAhmq32JvA
حتى في لحظة موتك كنت #اسدا شجاعا وكم هم جبناء وهم يرتعدون امام نظراتك— بيج(الحسناوي أبن الكوفة)🇮🇶-✍️ (@D5xuVk2tgEVFPVj) December 8, 2019
الشهيد الناشط #فاهم_الطائي لحظة اغتياله
في قلب الولاية في كربلاء pic.twitter.com/4PX03bqNsQ
- قتل الطائي لم تكن الحادثة الوحيدة التي تم فيها استهداف ناشطين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين.
- ففي كربلاء أيضا، نجا رئيس تنسيقية احتجاجات كربلاء إيهاب جواد من محاولة اغتيال بعد أن فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم باتجاهه عندما كان يسير وسط المدينة.
- في بغداد، تم قتل المصور الصحفي أحمد المهنا طعناً بآلة حادة واختطاف المصور زيد محمد الخفاجي الجمعة في بغداد.
- في محافظة ميسان، قال مصدر أمني بشرطة مدينة العمارة إن "مسلحين مجهولين حاولوا اغتيال الناشط باسم الزبيدي وسط مدينة العمارة" مركز المحافظة، لكنه نجا من الهجوم".
- السلطات العراقية تعهدت مراراً بملاحقة من يقفون وراء عمليات قتل واختطاف الناشطين، من دون نتائج تذكر حتى الآن.
- منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط أكثر من 485 قتيلا وأكثر من 19 ألف جريح.
- رغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، فإن التظاهرات لا تزال متواصلة مطالبة برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وإهدار أموال الدولة.