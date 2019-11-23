السبت 23 نوفمبر 2019 20:54
شاهد: لحظة اغتيال مسؤول عراقي سابق أمام عيني ابنه
تداول ناشطون عراقيون عبر منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر لحظة اغتيال العضو السابق في مجلس محافظة بابل "عامر المرشدي" أمام أنظار ابنه.
اغتيال مسؤول
- سجلت كاميرات المراقبة لحظة اعتراض سيارة مسلحين ملثمين، لمركبة المرشدي، قبل أن يخرج منها ويتلقى عدة رصاصات أدت لمصرعه على الفور.
- الفيديو المتداول، أظهر محاولة نجل المرشدي التعرف على هوية المسلحين، فأطلقوا النار باتجاهه لكنه نجا من الموت.
- وسائل إعلام عراقية أشارت إلى العثور على جثة المرشدي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
لحظة اغتيال الشيخ عامر المرشدي عضو مجلس محافظة #بابل السابق! pic.twitter.com/uL3ILxFMvB— سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) November 22, 2019
خلفيات
- منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بالفساد في العراق منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثرت حالات الاغتيال لشخصيات عامة سواء سياسية أو حتى رياضية.
- ناشطون يشيرون إلى وقوف ميليشيات الأحزاب المرتبطة بإيران وراء هذه الاغتيالات المتكررة.
- السبت، نجا الناشط المؤيد للمظاهرات، جواد الحريشاوي من محاولة اغتيال في محافظة ميسان، وقبل أسبوعين، تعرض اللاعب مشتاق العزاوي لمحاولة اغتيال شمال بغداد.
- منذ أسبوع، اغتال مسلحون مجهولون الناشط المدني الداعم الاحتجاجات عدنان رستم في بغداد، وفي السابع من نوفمبر الجاري، قتل مسلحون أمجد الدهامات، أحد أبرز قادة الاحتجاجات، في جنوب العراق.
- في مطلع الشهر الماضي، قُتل الناشط ورسام الكاريكاتير العراقي حسين عادل وزوجته سارة على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في مدينة البصرة جنوبي العراق.
بعد ان ساند التظاهرات في بابل وقام برفض دعوة رئيس الوزراء— Z.jasim (@djzaid14) November 22, 2019
شيخ عشيرة المراشده الشهيد عامر المرشدي في ذمة الله
حيث تم اغتياله في بابل قرب باب داره من قبل اشخاص مجهولين في سيارة دون ارقام اثناء توجهه الى ساحة التظاهر في بابل. انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/7Zkd6vYEfB
الميليشيات الايرانية تغتال الشيخ عامر المرشدي في بابل ليلتحق بشقيقه الشهيد الدكتور سالم المرشدي الذي اغتالته الميليشيات الايرانية قبل عامين ..— كريم العراقي (@skVJwhp195nOodT) November 22, 2019
رحم الله الشهداء واللعنة على القتلة الذيول .. pic.twitter.com/GkM0B3rcMZ
المصدر
الجزيرة مباشر
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