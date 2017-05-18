أمريكا
الخميس 18 مايو 2017 19:30

شاهد: لحظة اعتقال سائق بعد دهسه مشاة في ميدان تايم سكوير

قالت الشرطة ومحطات إخبارية وشهود إن سيارة مسرعة دهست مارة على ممشى في ساحة تايمز سكوير المزدحمة في مدينة نيويورك اليوم الخميس ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين.

وأكدت إدارة الإطفاء في نيويورك على تويتر مقتل شخص وإصابة 19 آخرين.

وقالت الشرطة إن الواقعة لا تبدو عملا إرهابيا.

وقال مسؤولون في جهات إنفاذ القانون إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يعمل مع شرطة نيويورك في التحقيق في الحادث.

وقال شاهد من رويترز إن شخصا كان مغطى بملاءة ملطخة بالدماء بعد الحادث الذي وقع عند الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) في الموقع السياحي في وسط مانهاتن.

ويمر يوميا مئات الآلاف من الأشخاص الكثير منهم زوار من أنحاء العالم عبر المنطقة التجارية قلب حي مسرح برودواي الشهير.

وذكر شهود أن السيارة كانت حمراء اللون من طراز هوندا وأن قائدها كان يتحرك في اتجاه معاكس لسير المرور نحو الممشى ودهس المارة. وارتطمت السيارة بعد ذلك بعمود للكهرباء واستقرت عند تقاطع شارعي 45 وبرودواي.

وقال جوش دابوف وهو موظف في مقر تومسون رويترز المجاور نجا من الحادث "كان الأشخاص يتعرضون للصدم بالسيارة ويتساقطون على الجانبين".

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد شرطة وهم يقيدون رجلا يرتدي قميصا داكنا ويدخلونه في سيارة شرطة.

وقالت محطات إخبارية إن المشتبه به رجل في السادسة والعشرين من عمره من حي برونكس في المدينة.

المصدر
وكالات
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