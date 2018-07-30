القضية الفلسطينية
الاثنين 30 يوليو 2018 18:10

شاهد: لحظة اعتقال الاحتلال لإيطاليين رسما جدارية عهد التميمي

أظهر مقطع فيديو بثته وكالة الأسوشيتد برس لحظة قيام جنود من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال رسامين إيطاليين يوم السبت بعد قيامهما برسم جدارية للناشطة الفلسطينية عهد التميمي.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره بهاتف محمول، سيدة تدعى منار راجي وهي مساعدة الفنانين، تطارد سيارة مدرعة إسرائيلية وتحتج على اعتقالهما.

وشوهدت منار بعد ذلك تقف أمام باب كبير يؤدي إلى مركز احتجاز إسرائيلي نقل إليه الفنانان الإيطاليان ورجل فلسطيني.

وقالت شرطة الاحتلال إن الفنانين اعتقلا مع الفلسطيني بعد القبض عليهم متلبسين برسم جدارية عهد التميمي.

وتظهر شرطة الاحتلال في المقطع المصور وهي تصادر حقيبة تضم طلاء وأدوات فنية، ما تسبب في صراخ راجي بينما تحركت الشرطة بعيدا.

والفنانان المعتقلان هم جوريت أغوش وسالفاتوري دي لويز، وقد اعتقلا يوم السبت بعدما قضيا عدة أيام في رسم جدارية للتميمي، وهي محتجة فلسطينية بارزة اعتقلتها الاحتلال ثمانية أشهر بتهمة صفع جندي.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس عن عزمي مصالحة، محامي الفنانين، أن سلطات الاحتلال لم توجه لهما أية اتهامات جنائية، لكنها قامت بإلغاء تأشيرتي دخولهما وأمرتهما بمغادرة البلاد خلال ثلاثة أيام، ومنعتهما من دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات.

وقد عاد الفنانان بالفعل إلى بلدهما صباح اليوم الإثنين.

المصدر
أسوشيتد برس
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الضفة الغربية المحتلة

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