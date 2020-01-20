الاثنين 20 يناير 2020 23:33
شاهد: لحظة اعتداء الاحتلال على المصلين في القدس
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين على المصلين في القدس واعتقلت عددا من النشطاء المقدسيين.
واعتقلت قوات الاحتلال الفتاة آية أبو ناب وشقيقها حمزة والشاب محمد شريفة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
واعتدت على المصلين بالضرب قبل أن تعتقل الفتاة أثناء خروجها من باب حطة.
وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة الناشطة المقدسية عدة مرات وأبعدتها عن الأقصى بزعم تصديها لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين للأقصى.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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