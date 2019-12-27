حوادث بحرية
الجمعة 27 ديسمبر 2019 14:20

شاهد: لحظة اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ في اسطنبول وإغلاق مضيق البوسفور

ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) وأن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.

وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا، بينما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.

المصدر
وكالات
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
حوادث بحرية
مضيق البوسفور
تركيا

اقرأ أيضا

Thumbnail
كافحوا السرطان بـ "اليوجا"
Thumbnail
مهاتير محمد: ماليزيا لن ترحل اللاجئين الإيغور إلى الصين

الأكثر قراءة

  1. مهاتير محمد: ماليزيا لن ترحل اللاجئين الإيغور إلى الصين
  2. شاهد: لحظة اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ في اسطنبول وإغلاق مضيق البوسفور
  3. شاهد: سقوط طائرة ركاب في كازاخستان ومقتل 14 شخصا
  4. الكنيسة الروسية تقطع علاقاتها مع بابا الأقباط في مصر
  5. شاهد: ليفربول يسحق ليستر ستي ويغرد منفردا على قمة "البريمرليغ"