الجمعة 27 ديسمبر 2019 14:20
شاهد: لحظة اصطدام سفينة بضائع بالشاطئ في اسطنبول وإغلاق مضيق البوسفور
ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) وأن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.
وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا، بينما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.
İstanbul Boğazı’nda gemi kazası. pic.twitter.com/oJQiUuFgJf— Emin doğru (@dogrueminn) December 27, 2019
وكشفت بيانات "رفينيتيف أيكون" للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.
İstanbul Boğazı'nda kuru yük gemisi kaza yaptı. Rumeli Hisarı'nda sahile çarptı pic.twitter.com/Tb56w0omaA— Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) December 27, 2019
المصدر
وكالات
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