الجمعة 26 مايو 2017 15:38
شاهد: لحظة استقبال الأهالي لجثث ومصابي هجوم المنيا
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة استقبال الأهالي لجثث القتلى والمصابين في حادث استهداف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا بصعيد مصر.
وأعلنت الداخلية المصرية اليوم أن الهجوم الذي استهدف مسيحيين في محافظة المنيا بجنوب مصر نفذه مسلحون مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي.
وأكدت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل 26 شخصا في الهجوم وإصابة عدد آخر.
وقالت الوزارة إن المسلحين اطلقوا النار بشكل عشوائي تجاه الحافلة أثناء سيرها بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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