مصر
الأحد 8 نوفمبر 2020 20:21

شاهد: لحظة استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد مصري

السمكة بعد استخراجها من فم الصياد
وسائل إعلام مصرية
في واقعة غريبة قد تبدو فريدة من نوعها في مصر، استخرج أطباء سمكة حية من القصبة الهوائية لأحد الصيادين في محافظة بني سويف، جنوبي العاصمة القاهرة، بعدما كادت تقتله مختنقًا.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فوجئ أحد أطباء قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام بدخول حالة خطيرة لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا، ويعاني من ضيق تنفس وصعوبة في النطق.

وبفحصه تبين وجود سمكة "محشورة" عند مدخل القصبة الهوائية، تاركة مسافة بسيطة تسمح له بمرور بعض الهواء وهذا ما ساهم في بقائه على قيد الحياة حتى وصوله المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الصياد المقيم في قرية سنور، تمكن من اصطياد واحدة من الأسماك حين اكتشف وجود أخرى بجانبها فتأهب لاصطيادها بوضع الأولى في فمه لكنها من فرط الحركة تمكنت من القفز للداخل وانحشرت في مدخل القصبة الهوائية.

ونجح أطباء في استخراج السمكة من القصبة الهوائية للصياد باستخدام المنظار الجراحي، واكتشفوا أنها مازالت حية.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام لعملية استخراج السمكة.

وتم إيداع الصياد المريض قسم العناية المركزة تحت المراقبة الطبية مع إجراء فحوصات لمجرى التنفس بعد إصابته بالتهابات حادة وجروح داخلية.

وقال الطبيب علي الحجري الذي قام استخراج سمكة، خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، إن المريض جاء إلى المستشفى فاقدا للوعي بينما كانت السمكة حية ومستقرة في بداية القصبة الهوائية.

وأضاف أنه في حال تأخر استخراج السمكة للحظات معدودة، لكان المريض فقد حياته.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية

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