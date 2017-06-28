الأربعاء 28 يونيو 2017 23:21
شاهد: لحظة إنقاذ سائق سيارة أغرقتها الفيضانات
تمكن رجال الإنقاذ في شرق الصين من إنقاذ سائق سيارة وشخصين كانا معه في السيارة بعد أن أغرقتها مياه الفيضانات.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق الصين في فيضان الأنهار هناك.
وغمرت المياه التي تجمعت تحت أحد الجسور السيارة خلال مرورها. وشاهد عدد من عمال السكك الحديدية الحادث فهرعوا لمساعدة السائق وركاب السيارة.
وتمكن العمال من فتح الأبواب بالرغم من الضغط القوي للمياه وإنقاذ من بداخل السيارة بدون أن يصابوا بجروح.
المصدر
أسوشيتد برس
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