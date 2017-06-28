الصين
الأربعاء 28 يونيو 2017 23:21

شاهد: لحظة إنقاذ سائق سيارة أغرقتها الفيضانات

تمكن رجال الإنقاذ في شرق الصين من إنقاذ سائق سيارة وشخصين كانا معه في السيارة بعد أن أغرقتها مياه الفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شرق الصين في فيضان الأنهار هناك.

وغمرت المياه التي تجمعت تحت أحد الجسور السيارة خلال مرورها. وشاهد عدد من عمال السكك الحديدية الحادث فهرعوا لمساعدة السائق وركاب السيارة.

وتمكن العمال من فتح الأبواب بالرغم من الضغط القوي للمياه وإنقاذ من بداخل السيارة بدون أن يصابوا بجروح.

المصدر
أسوشيتد برس
كلمات مفتاحية
الصين
أمطار غزيرة
فيضانات
غرق

اقرأ أيضا

Thumbnail
تشديد الإجراءات الأمنية على رحلات الطيران لأمريكا
Thumbnail
مشير المصري: لا مباحثات حول دور سياسي لـ"دحلان"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة