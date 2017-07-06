الخميس 6 يوليو 2017 11:14
شاهد: لحظة إنقاذ رجل قبل إقدامه على الانتحار
تمكن أحد رجال الإنقاذ في شرق الصين من منع رجل من الانتحار من أعلى إحدى البنايات.
وأظهرت لقطات الرجل وهو جالس على حافة إحدى نوافذ الطابق الثالث عشر من البناية وهو يهدد بالقفز منها.
ووضع رجال الإنقاذ وسادة هوائية ضخمة تحت البناية تحسبا لأن يقوم الرجل بالقفز في أية لحظة، بينما كانت تحاول عائلته ثنيه عن تنفيذ ذلك.
وقام أحد رجال الإنقاذ بالصعود إلى الطابق الرابع عشر وقام بالقفز من النافذة ثم ضرب الرجل في معدته ليدفعه للخلف ويسقط داخل الغرفة.
وقالت عائلة الرجل إنه تشاجر مع والديه وهددهما بالانتحار.
المصدر
أسوشيتد برس
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