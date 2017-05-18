الخميس 18 مايو 2017 10:56
شاهد: لحظة إطلاق شرطي أمريكي النار على رجل
وثقت كاميرا مثبتة في ملابس شرطي أمريكي لحظة إطلاق الشرطي النار على رجل كان يحمل سلاحا في يده في ولاية كولورادو.
وأظهر الفيديو الشرطي وهو يتوقف خلف سيارة الرجل ثم يتوجه لمعرفة سبب توقفها على جانب الطريق.
ولدى قيام الشرطي بالدوران خلف السيارة، فوجئ -حسبما قال الشرطي- بنزول الرجل من السيارة وفي يده سلاح هجومي فأطلق عليه الرصاص.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات أن السلاح لم يكن محشوا بالرصاص، لكن الرجل لم يقدم تفسيرا لنزوله من السيارة وهو يحمله.
وتم توجيه اتهام إلى الرجل بالاعتداء على ضابط شرطة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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