لبنان
الأحد 5 يناير 2020 16:08

شاهد: لحظة إطلاق النار على لص حاول سرقة فيلا نانسي عجرم

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مقتل لص سوري الجنسية، حاول سرقة فيلا المطربة نانسي عجرم، بمنطقة نيو سهلة كسروان في العاصمة بيروت.

وقالت الوكالة الرسمية إن "اللص يدعى محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل فجر اليوم، ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فأشهر مسدسه في وجه، فحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور".

وبحسب الوكالة فإن أفرادا من القوى الأمنية والأدلة الجنائية قد حضروا  إلى موقع الحادث فيما بعد، بينما انتشر فيديو على منصات التواصل مأخوذ من كاميرا المراقبة لعملية السرقة.

ولم تعلق المطربة على الحادث حتى الآن، بينما نشر موقع قناة MTV اللبنانية صورة للص على إحدى الأرضيات بعد مقتله، وصورة للمطربة التي بدت خلالها مصابة في القدم. وأكد الموقع نقلًا عن مدير أعمالها أن إصابتها طفيفة.

يأتي ذلك في ظل تداول أنباء إيقاف زوج الفنانة للتحقيق بشأن الحادث.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن مصادر قريبة من التحقيق أن السارق هدّد بدخول غرفة بنات الفنانة، مهدّدًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه بعد أن تمكن من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، قبل مقتله.

وأثار الخبر ضجة وجدلًا عبر مواقع التواصل بشأن الطريقة التي تم بها ردع اللص في الوقت الذي شكك البعض في الرواية التي أشارت إلى تبادل إطلاق النار، معتبرينها غطاءً لقتله.

المصدر
الجزيرة مباشر
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