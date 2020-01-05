شاهد: لحظة إطلاق النار على لص حاول سرقة فيلا نانسي عجرم
وقالت الوكالة الرسمية إن "اللص يدعى محمد حسن الموسى، مواليد عام 1989، دخل فجر اليوم، ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم، في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فأشهر مسدسه في وجه، فحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور".
وبحسب الوكالة فإن أفرادا من القوى الأمنية والأدلة الجنائية قد حضروا إلى موقع الحادث فيما بعد، بينما انتشر فيديو على منصات التواصل مأخوذ من كاميرا المراقبة لعملية السرقة.
ولم تعلق المطربة على الحادث حتى الآن، بينما نشر موقع قناة MTV اللبنانية صورة للص على إحدى الأرضيات بعد مقتله، وصورة للمطربة التي بدت خلالها مصابة في القدم. وأكد الموقع نقلًا عن مدير أعمالها أن إصابتها طفيفة.
مراسلة mtv: القاضية غادة عون أمرت بتوقيف زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية https://t.co/JxFALs3NxI— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 5, 2020
مدير أعمال نانسي عجرم جيجي لامارا للـ mtv: نانسي وعائلتها بخير وهي أصيبت بجرح طفيف وتشكر جميع من اتصل سائلاً عن ... https://t.co/JxFALs3NxI— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) January 5, 2020
يأتي ذلك في ظل تداول أنباء إيقاف زوج الفنانة للتحقيق بشأن الحادث.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن مصادر قريبة من التحقيق أن السارق هدّد بدخول غرفة بنات الفنانة، مهدّدًا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه بعد أن تمكن من إبعاد 3 حراس شخصيين للمنزل، قبل مقتله.
وأثار الخبر ضجة وجدلًا عبر مواقع التواصل بشأن الطريقة التي تم بها ردع اللص في الوقت الذي شكك البعض في الرواية التي أشارت إلى تبادل إطلاق النار، معتبرينها غطاءً لقتله.
مصادر التحقيق لـ"النهار": السارق هدّد بدخول غرفة بنات #نانسي_عجرم وهذا ما جرى قبل موته https://t.co/cm73mQmoD3— Annahar (@Annahar) January 5, 2020
بالفيديو وبصوت الدكتور #فادي_الهاشم : تفاصيل محاولة سرق منزل #نانسي_عجرم 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/EITdrmJkvo— Mickel Saad (@saad_mickel) January 5, 2020
فيديو محاولة سرقة منزل #نانسي_عجرم— NicoleHajal (@NicoleHajal) January 5, 2020
واضح ان فادي الهاشم، زوج نانسي، مارس حقه في الدفاع عن نفسه وعن عائلته.
الا انه في المقابل من واجب القضاء استدعاء الهاشم للتحقيق معه. pic.twitter.com/Bsd6hlRayt
ألف الحمدلله عا سلامتك وسلامة عيلتك وبناتك. الله نجاكن من هالبشاعة وحماكن إنتي وجوزك وحمي بناتك. ما فيي إتصوّر قدي بشع اللي صار بس الحمدلله إنو إنتو بخير. الله يحميكي ويحمي عيلتك. العيلة أهم شي@NancyAjram— Elissa (@elissakh) January 5, 2020
حادث سرقه بشع في منزل نانسي عجرم— احمدصالحAhmd Salh (@iAHMEDsalleh) January 5, 2020
و زوجها د.فادي قتل السارق pic.twitter.com/mDx6kRdHPA
بالفيديو: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إقتحام اللصّ المسلّح لمنزل #نانسي_عجرم وإشهاره السلاح على من حاول ردعه من داخل المنزل. pic.twitter.com/f6jFCiLb7h— SaidHariri 🇱🇧سعيدحريري (@saidhariri) January 5, 2020
ألف الحمدالله على سلامتك وسلامة عيلتك @NancyAjram إن شاء الله ما بتشوفوا شرّ بحياتكن مرّة تانية. إنتِ خط أحمر عنّا ما بقدر إتخايل لو صرلك شي!!— 王 Sylvio Sarkis (@SylvioSarkis) January 5, 2020
بحبك ❤️ #نانسي_عجرم
ما حصل مع #نانسي_عجرم خطير— Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) January 5, 2020
السارق تسلل إلى فيلتها وهدد بقتل كل من يعترض طريقه ودخل غرفة بناتها قبل ان يقتله زوجها فادي الهاشم الذي صدرت مذكرة عن القاضية غادة عون بتوقيفه
نتمنى ان تتجاوز الفنانة وزوجها واطفالها هذه المصيبة بأقل الاضرار pic.twitter.com/4zqbrXEg8O
#نانسي_عجرم شو هالسنة من أولها مبلشة هيك مصيبة ورا مصيبة— kenza karam 💜 (@KaramKenza) January 5, 2020
سلامتك نانسي من كل شر @NancyAjram pic.twitter.com/Ap8lMnTgL5
مش دفاعا عن السارق بس لأن نحنا بلبنان ما صدقت كتير قصة تبادل اطلاق النار و بعتقد الحرامي ما كان مسلح و تم اطلاق النار عليه و طبعا للتبرئة نعملت انها تبادل اطلاق نار و هيك بتصير دفاعا عن النفس #نانسي_عجرم— Satirist (@Satirist12) January 5, 2020