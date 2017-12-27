الأربعاء 27 ديسمبر 2017 20:55
شاهد: لحظات ولادة فيل في حديقة حيوان ببلجيكا
قضى عدد من الموظفين العاملين في حديقة حيوان "بلانكنديل" البلجيكية يوم عيد الميلاد بعيدا عن أسرهم بعد أن لاحظوا أن أنثى فيل تقترب من مرحلة الولادة.
وقال مسؤولون بالحديقة إن أنثى الفيل ظهرت عليها علامات الولادة ما دفع إلى إبقاء موظفين لمراقبتها على مدار الساعة حتى لحظة الولادة، وأضاف أن الفيل المولود بلغ وزنه بين 85 و100 كيلو غرام
وأشار إلى أن هذه ثالث حالة ولادة لفيل في الحديقة منذ افتتاحها في عام 1956.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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