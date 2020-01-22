الصراع في سوريا
الأربعاء 22 يناير 2020 19:48

شاهد: لحظات مؤلمة.. أم سورية تجمع أشلاء ابنها

أظهرت لقطات تلفزيونية لحظات مؤلمة لأم سورية وهي تجمع أشلاء ابنها الذي سقط جثة هامدة إثر قصف جوي روسي على ريف حلب الجنوبي.

وبث الدفاع المدني السوري عبر حسابه على فيسبوك مقطع الفيديو لأم وهي تجمع أشلاء من جسد ورأس ابنها في قرية القلعجية في ريف حلب الجنوبي.

وفي الفيديو تنتشل فرق الدفاع المدني جثة الطفل محمد عيد نور من ريف حلب الجنوبي.

وشن الطيران الروسي الثلاثاء غارات مكثفة على ريفي حلب وإدلب، في تجاهل لوقف إطلاق النار الذي أعلن مؤخرا؛ ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، وبينهم عائلة بكاملها.

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا بمقتل 27 مدنيا، أغلبهم من الأطفال، وإصابة آخرين في الغارات التي قادها الطيران الحربي الروسي واستهدفت بلدات وقرى في ريف حلب الغربي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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غارات روسية
ريف حلب

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