الولايات المتحدة
الأربعاء 24 مايو 2017 12:06

شاهد: لحظات مؤثرة لرسّام يرى 3 ألوان لأول مرة

نشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات مؤثرة ترصد رد فعل رسام يرى الألوان لأول مرة في حياته، إذ عانى طوال حياته من عمى الألوان.

ودخل الفنان الأمريكي كريغ غريكو في نوبة بكاء، بعد تمكنه أخيرًا من رؤية اللونين الأحمر والأخضر بوضوح لأول مرة في حياته، بعدما أعد له الأصدقاء والعائلة مفاجأة في عيد ميلاده بمنزله في ولاية ميزوري بالولايات المتحدة.

وتفاجأ كريغ بإحضار عائلته وأصدقاؤه نظارة له تمكنه من مشاهدة الألوان بوضوح ما جعله يبكي من شدة الفرح لتحقيق أمل تمناه طويلًا، فعمله بالألوان كان يجعل المهمة أكثر تحديًا وصعوبة بسبب حالته؛ لكنه أصبح الآن قادرًا على إحياء رسوماته مرة أخرى بالألوان بحماس ورؤية مختلفين.

وقبل أن يرتدي النظارة الجديدة لم يتمكن كريغ من رؤية الأحمر والأخضر بوضوح، بل كان يرى ظلالًا فقط من الأصفر والبني بدلا منهما.

وعمى الألوان هو مصطلح يعني إصابة الإنسان بخلل يفقده القدرة على رؤية أحد الألوان الثلاث "الأحمر أو الأزرق أو الأخضر" أو مزيجهم سويًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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ميزوري
فنان
رسام
ألوان
عمى ألوان
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