شاهد: لحظات لهجوم ستراسبورغ وفرنسا ترفع التأهب الأمني

ويتزامن الاعتداء مع تعرّض قوات الأمن الفرنسية لضغوط قوية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من تظاهرات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.

ما الذي حدث؟

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير:

من هو المشتبه به؟

BREAKING NEWS; Police are now trying to find 29-year-old Chekatt Chérif, who was already on their terrorist watch list. He has just killed 4 people at Christmas market in #Strasbourg France. pic.twitter.com/RZEq2wra3W