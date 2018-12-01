كوارث طبيعية
السبت 1 ديسمبر 2018 10:16

شاهد: لحظات حدوث زلزال قوي هز ولاية ألاسكا الأمريكية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مثيرة للحظات الزلزال القوي الذي ضرب جنوب ولاية ألاسكا الأمريكية.
التفاصيل:
  • اللقطات أظهرت أشخاصا وهم يحاولون الاختباء تحت الطاولات والمكاتب، فيما كان أخرون يبحثون عن أفراد أسرهم للهرب من المنازل.
  • هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته سبع درجات، كان على عمق 43 كيلومترا.
  • الزلزال أحدث شقوقا في بعض الطرق وتسبب في تعطيل حركة المرور وانقطاع بث قنوات تلفزيونية محلية في أنكوريدج أكبر مدن الولاية.
  • السلطات أصدرت تحذيرا من وقوع موجات مد بحري عاتية (تسونامي) لمنطقة كوك إنليت التي تربط أنكوريدج بخليج ألاسكا لكن التحذير أُلغي فيما بعد.
المصدر
وكالات
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زلزال قوي
ولاية ألاسكا الأمريكية
تسونامي

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