لبنان
الاثنين 9 مارس 2020 15:38

شاهد: لبناني يهدد بتفجير نفسه على الطريق السريع جنوبي البلاد

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الإثنين أن رجلا هدد بتفجير نفسه على الطريق السريع في منطقة الزهراني (جنوب)، وأن القوى الأمنية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة.

وقالت الوكالة إن "رجلا ملتحيا هدد بتفجير نفسه على أوتوستراد الجنوب (الطريق السريع) قرب مقام النبي ساري، في الزهراني جنوبي البلاد".

وأشارت إلى أن الرجل شوهد وهو يطلق النار على المارة، عند محلة أبو الأسود.

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش برفقة القوى الأمنية اعتقلت الرجل وصادرت الأسلحة التي بحوزته وتم الحجز على سيارته.

وبحسب الوكالة فإن القوى الأمنية عملت على تحويل حركة السير، من الأوتوستراد الجنوبي، إلى الأوتوستراد الغربي، وفرضت طوقا أمنيا على  المنطقة. 

ولم توضح القوى الأمنية حتى الآن، الدوافع وراء إقدام الرجل على محاولة تفجير نفسه.

وتم تداول فيديوهات وصور خاصة بالحادث على مواقع التواصل.

المصدر
وكالات (578686
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