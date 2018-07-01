لبنان
الأحد 1 يوليو 2018 21:12

شاهد: لبناني يقاوم بريشته هيمنة التكنولوجيا على الخط العربي

يحتفظ الخطاط العربي، رياض إشئش، بعشقه للخط اليدوي التقليدي، مقاوما هيمنة التكنولوجيا المتزايدة بسرعة على هذا مجال الدعاية والإعلان في لبنان.

وبعد عشرات السنين من اقتحامه مجال الكتابة اليدوية العربية، لا يزال إشئش يجد الزبائن المفتونين بأعماله في مدينة طرابلس بشمال لبنان.

ويقول الفنان اللبناني إنه استلهم فكرة العمل في مجال الدعاية والإعلان عندما رأى خطاطا ينقش بيده على لافتة قبل 35 عاما. ثم انتقل بعد ذلك للدراسة في معهد طرابلس المحلي وقام بتطوير مهاراته الذاتية على مر السنين باستخدام كتب الخط والكثير من المراجع.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
لبنان
الخط العربي
الدعاية والإعلان
خطاط
التكنولوجيا

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