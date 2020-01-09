لبنان
الخميس 9 يناير 2020 15:41

شاهد: لبنانيون يقتحمون مبنى شركة الكهرباء والجيش يتدخل لإخراجهم

تشهد لبنان احتجاجات منذ أمس وحتى اليوم بسبب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد
مواقع التواصل
نشرت وسائل إعلام محلية فيديوهات تظهر اقتحام متظاهرين مقر شركة الكهرباء في منطقة قاديشا شمالي لبنان، ما استدعى تدخل الجيش لإخراجهم بعد قيام أحدهم بتكسير زجاج داخل المبنى.

وجاء الاقتحام على خلفية قطع الشركة للكهرباء عن المنطقة.

وتشهد لبنان احتجاجات منذ أمس وحتى اليوم، بسبب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

وتصدر وسم #لبنان_ينطفي قائمة الأعلى تفاعلا في لبنان، فيما حل وسم #وين_راحت_الكهربا في المركز الثالث.

وتمر البلاد بحالة الطقس السيئ، سقوط أمطار بغزارة وتساقط الثلوج في مناطق متفرقة، مما تسبب في وقوع حوادث وعرقلة حركة المرور وتوقف سير السيارات في الشوارع.

كما حدث انهيار للطريق في منطقة الأشرفية، مما تسبب في خسائر مادية.

ونبه حساب "التحكم المروي" على تويتر، إلى ضرورة القيادة بحذر ووضع المثلث التحذيري مكان الحوادث، حفاظا على السلامة وتفاديا للمخاطر أثناء المطر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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