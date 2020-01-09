شاهد: لبنانيون يقتحمون مبنى شركة الكهرباء والجيش يتدخل لإخراجهم
وجاء الاقتحام على خلفية قطع الشركة للكهرباء عن المنطقة.
وتشهد لبنان احتجاجات منذ أمس وحتى اليوم، بسبب أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد، والتي أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.
وتصدر وسم #لبنان_ينطفي قائمة الأعلى تفاعلا في لبنان، فيما حل وسم #وين_راحت_الكهربا في المركز الثالث.
وتمر البلاد بحالة الطقس السيئ، سقوط أمطار بغزارة وتساقط الثلوج في مناطق متفرقة، مما تسبب في وقوع حوادث وعرقلة حركة المرور وتوقف سير السيارات في الشوارع.
كما حدث انهيار للطريق في منطقة الأشرفية، مما تسبب في خسائر مادية.
ونبه حساب "التحكم المروي" على تويتر، إلى ضرورة القيادة بحذر ووضع المثلث التحذيري مكان الحوادث، حفاظا على السلامة وتفاديا للمخاطر أثناء المطر.
دخول ثوار طرابلس الى شركة كهرباء قاديشا في المنطقة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء واحتمال انقطاعها التام خلال أسبوع بالتزامن مع قطع لأوتوستراد البداوي والتبانة والميناء#لبنان_ينتفض #لبنان_ينطفئ pic.twitter.com/DB1GLfTGfn— мιяα (@Mira25ak) January 8, 2020
دخول ثوار طرابلس الى شركة كهرباء قاديشا في المنطقة احتجاجًا على انقطاع الكهرباء واحتمال انقطاعها التام خلال أسبوع بالتزامن مع قطع لأوتوستراد البداوي والتبانة والميناء#لبنان_ينتفض #لبنان_ينطفئ pic.twitter.com/DB1GLfTGfn— мιяα (@Mira25ak) January 8, 2020
اصابات بين المتظاهرين جراء إلقاء قنابل مسيلة للدموع عند شركة كهرباء قاديشا #طرابلس— ابو اكرم (@NZ4HlMsqFvzu642) January 8, 2020
وقد توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة..... #الثورة_هي_الحل pic.twitter.com/wmoocEewEI
الجيش يعمل على إخراج المتظاهرين من داخل شركة قاديشا في طرابلس#لبنان_ينتفض#القرار_للشعب pic.twitter.com/ynITCY1blD— 𝓡𝓪𝓶7🧘🏻♀️ (@Ram7Leb) January 8, 2020
تسجيل كر وفر بين وحدات مكافحة الشغب و الجيش البناني والمحتجين عند مداخل شركة كهرباء قاديشا البحصاص في طرابلس#يوميات_ثورة pic.twitter.com/3jzixpN2hH— Elias Elias (@mVlEtR7kbJL28n9) January 8, 2020
#لبنان_ينطفئ #ديرعمار #لبنان pic.twitter.com/rXMSbLkyfV— فاتن faten (@ladyfatend) January 9, 2020
#لبنان_ينطفئ #ديرعمار #لبنان pic.twitter.com/rXMSbLkyfV— فاتن faten (@ladyfatend) January 9, 2020
"انا مش مرة هون"— Ali (@YaBoiiiAli) January 9, 2020
الف تحية لك 🇱🇧✌️#لبنان_ينطفئ #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/fKYhZyfOod
اشتباكات بين الجيش والثوار امام شركة قاديشا في طرابلس بعد دخولهم الى الشركة واستعمال قنابل مسيلة للدموع— мιяα (@Mira25ak) January 8, 2020
تعتيم اعلامي#لبنان_ينتفض#لبنان_ينطفئ
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من داخل شركة كهرباء قاديشا في #طرابلس والجيش يعمل على إخراج المتظاهرين من داخل الشركة وهناك اشتباك بين الثوار والجيش ويوجد جرحة pic.twitter.com/AxfqT0ysCS— Tripoli press طرابلس الاخبارية (@PressTripoli) January 8, 2020