انفجار بيروت
الخميس 27 أغسطس 2020 19:12

شاهد: لبنانية تستيقظ من الغيبوبة بعد أسابيع على "3 دقات"

نشرت طبيبة لبنانية تسجيلا مصورا لإفاقة مريضة من الغيبوبة في وحدة العناية المركزة وهي ترقص على نغمات راقصة لأغنية "3 دقات".

ونشرت الطبيبة فيديو يظهر كارمن الخوري صايغ، تحرك يديها على سرير المستشفى راقصة على أنغام الأغنية المصريّة "3 دقات"، فور استيقاظها من الغيبوبة التي أصيبت بها جراء الانفجار الذي هز العاصمة بيروت قبل أسابيع.

وعمل الطاقم الطبي بالمستشفى على الترفيه عنها بتشغيل الأغاني، ومشاركتها فرحتها ورقصها فور عودتها للحياة.

وقال زوجها في حديث لـ"صحيفة النهار" اللبنانية، "كتر خير الله على كل شي، سمعنا أروع خبر على الإطلاق، استيقظت كارمن وأهم شيء تخطت أصعب مرحلة بعد أسابيع من الغيبوبة. مشوارنا ما زال طويلاً، تحتاج لبعض الوقت، الأطباء متفائلون ومرتاحون لتجاوب كارمن ولكنها بحاجة إلى مزيد من الجراحات نتيجة الضربة القوية في الرأس التي تعرضت لها خلال الانفجار".

وكارمن، أم لطفلين، فقدت وعيها جراء إصابتها البليغة وفقدت الكثير من الدماء، حتى استيقاظها بعد 22 يومًا واحتفالها مع طاقم المستشفى.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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