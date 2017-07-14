حياة برية
الجمعة 14 يوليو 2017 22:37

شاهد: لبؤة ترضع فهدا صغيرا في واقعة فريدة

أظهرت صور التقطت في محمية طبيعية في تنزانيا مشاهد مذهلة للبؤة وهي ترضع شبل فهد في حالة فريدة تتعارض مع ما هو معروف عن قتل الأسود لغيرها من القطط الكبيرة.

ويقول خبراء إنه لا توجد حالة أخرى مسجلة قامت فيها قطة برية كبيرة بإرضاع شبل من نوع آخر.

وقد تتآلف الحيوانات المفترسة مع أنواع أخرى من الأجناس آكلة اللحوم خلال حياتها في الأسر، لكن الأمر يختلف تماما خلال الحياة البرية حيث تتنافس القطط الكبيرة على الفرائس والطرائد.

وبينما تعيش الأسود في جماعات، تعيش الفهود بشكل منفرد، وتقوم الأم برعاية الصغار إلى حين البلوغ ومن ثم تنفصل عنها عادة للحياة بمفردها.

وقال خبراء من جمعية محلية لرعاية القطط البرية، تقوم بمتابعة اللبؤة عبر طوق إلكتروني مثبت في رقبتها، إن اللبؤة لديها أشبال في نفس عمر الفهد الصغير تقريبا وربما كان ذلك هو السبب في إرضاعها له.

المصدر
رويترز
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أمومة

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