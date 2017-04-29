السبت 29 أبريل 2017 00:06
شاهد: لاعب يواجه الإيقاف مدى الحياة بعد اعتداءه على الحكم
يواجه لاعب فرنسي في رياضة الرجبي الإيقاف مدى الحياة بعد اعتداءه بالضرب على الحكم خلال إحدى المباريات لكأس الشباب وطرحه أرضا.
وعندما حاول لاعبو الفريق المنافس التدخل، واجههم بسيل من اللكمات قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه.
وقام الحكم بطرد اللاعب بعد أن قام بتصرف غير أخلاقي تجاه الجماهير التي كانت تحضر اللقاء، فكان رد اللاعب، هو توجيه لكمة قوية للحكم سقط إثرها على الأرض بدون حراك.
ونقل الحكم إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسور في الوجه.
المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل