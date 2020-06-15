المكسيك
الاثنين 15 يونيو 2020 13:03

شاهد: لاعب يسجل هدفه الأخير أثناء جنازته

اللاعبون يكرمون زميلهم المتوفى بجعله يسجل هدفه الأخير
رويترز
قام لاعبو فريق كرة قدم في المكسيك بمساعدة زميلهم ألكسندر مارتينيز (16 عامًا) الذي توفى قبل أيام، على تسجيل آخر أهدافه قبل نقل جثمانه إلى مثواه الأخير.

ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، فقد ألقي باللوم على الشرطة في وفاة ألكسندر. وحمل زملاؤه نعشه الخشبي إلى مباراته الأخيرة حيث مرر أحدهم الكرة باتجاه التابوت لترتد وتدخل المرمى.

وحصد فيديو الهدف الأخير لألكسندر، أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، وأظهر المقطع احتفال باقي أعضاء الفريق حول التابوت بتسجيل زميلهم المتوفى الهدف النهائي له قبيل دفنه في مسقط رأسه في ولاية أواكساكا جنوبي المكسيك.

وغطى زملاؤه النعش بالزهور وقميص أصفر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وآخر بخطوط زرقاء وبيضاء لفريق مونتيري المكسيكي.

وشارك اثنا عشر من زملاء ألكسندر في الوداع الأخير لجثمانه على ملعب بلازا، حيث كان يلعب لفريق تابع لمونتيري.

وحضر مراسم الجنازة نحو 300 شخص. وكان ألكسندر (أمريكي/مكسيكي) عاد من الولايات المتحدة قبل 4 سنوات.

وعن تفاصيل مقتله، ذكرت وسائل إعلام مكسيكية إنه لقي مصرعه برصاص الشرطة بسبب خطأ على ما يبدو في الهوية، وذلك أثناء خروجه لشراء الصودا.

وأدى ذلك لتأجيج غضب شعبي واحتجاجات في العاصمة مكسيكو سيتى ومدينة غوادالاخارا الكبيرة، بسبب عمليات مشابهة للشرطة المتهمة منذ سنوات بانتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المواطنين واختطافهم وحتى قتلهم.

المصدر
الجزيرة مباشر
نيويورك بوست

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