كرة قدم
الثلاثاء 20 مارس 2018 10:29

شاهد: لاعب يحصل على ركلة جزاء بـ"حركة مسرحية"

كسب مهاجم فريق يونيفيرسيداد دي كونسيبشن، جيان مينيسيس، ضربة جزاء بصورة مثيرة للجدل، يوم الأحد، في مباراة فريقه ضد كولو كولو في الدوري التشيلي الممتاز.

وقام المهاجم بحركة مسرحية قبل خمس دقائق من نهاية المباراة وسقط أرضًا مدعيًا الإصابة والعرقلة في المنطقة المحرمة رغم أن العرض البطيء لشريط المباراة أظهر أن المدافع لم يمسه.

غير أن الحكم احتسب ضربة الجزاء واستغلها فرناندو مانريكويز، ليساعد صاحب الأرض على الفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف.

المصدر
أسوشيتد برس
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