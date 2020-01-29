كرة قدم
الأربعاء 29 يناير 2020 13:20

شاهد: لاعب يتلقى إنذارين ويطرد خلال 12 ثانية

اللاعب تلقى إنذاران وطرد في أقل من ربع دقيقة
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تلقى لاعب في دوري الهواة الإنجليزي لكرة القدم ثلاث بطاقات في غضون 12 ثانية فقط، بعد ارتكابه خطأين متتاليتين خلال المباراة.

وارتكب لاعب فريق "غارفورث تاون" أليكس لو، مخالفة ضد أحد لاعبي الفريق المنافس "بريدلنغتون تاون" لمنع هجمة مرتدة ضد فريقه.

وتغاضى الحكم عن الخطأ للحظات، قبل أن يطلق صفارته بعد تدخل ثانِ عنيف من اللاعب ذاته ضد لاعب آخر، واحتسب الحكم ركلة حرة ثم أشهر البطاقة الصفراء مرتين متتاليتين في وجه أليكس، أعقبها توجيه بطاقة حمراء.

ولم يعترض ألكيس وسرعان ما غادر الملعب، ولحسن الحظ، لم يؤثر طرده على نتيجة المباراة إذ تعادل الفريقان 1-1.

المصدر
ديلي ميل
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