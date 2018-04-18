كرة قدم
الأربعاء 18 أبريل 2018 09:40

شاهد: لاعب كرة قدم يعتدي على مدرّب فريقه بسبب استبداله

رد لاعب فريق ناسيونال بوتوسي" تياغو دوس سانتوس، بعنف على قرار مدربه ميغيل أكوستا، استبداله في الشوط الأول من مباراة الفريق يوم الإثنين في الدوري البوليفي لكرة القدم ضد سبورت بويز.

كانت النتيجة التعادل دون أهداف في الدقيقة الثلاثين للشوط الأول، عندما قرر المدرب استبدال اللاعب الذي امتنع عند خروجه من أرض الملعب من مصافحة بديله واتجه مباشرة إلى المدرب وصب عليه جام غضبه.

ودفع اللاعب مدربه وركله قبل أن يحاول زملاؤه في الفريق تهدئته، وقامت الشرطة لاحقًا بمرافقته خارج أرض الملعب.

ناسيونال بوتوسي مضى ليخسر المباراة فقد سجل سبورت بويز أربعة أهداف دون مقابل في الشوط الثاني للمباراة ليفوز به.

المصدر
أسوشيتد برس
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