اليابان
الخميس 29 مارس 2018 10:27

شاهد: لاعب كرة سلة "آلي" يتفوق على محترف ياباني

طوّر خبراء في اليابان رجلا آليًا تجاري قدراته في رمي الكرات نحو السلة، قدرات لاعبي كرة السلة المحترفين، وأطلق الخبراء على هذا الروبوت اسم "كيو".

عرف كيو الشهرة في الشهر الثاني من العام الجاري، حين تفوق على لاعبي فريق ألفارك طوكيو لكرة السلة، وهو فريق محترف في اليابان.

والجدير بالذكر، أن "كيو" هذا، تدرب كثيرًا قبل مواجهة اللاعبين المحترفين، إذ قال المهندسون المسؤولون عن تصميمه إن الرجل الآلي رمى الكرة نحو السلة مئتي ألف مرة، حتى تتم معايرته بصورة دقيقة.

وتأتي هذه التجربة بإشراف مجموعة بحثية تدعى "مهندسو تويوتا"، وهم مهندسون في شركة تويوتا يتطوعون لإجراء أبحاث من هذا القبيل، في وقت فراغهم، على سبيل التسلية.

المصدر
أسوشيتد برس
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